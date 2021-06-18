خانقين.. مسؤول يعلن معالجة 70% من ازمة مياه الشرب

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في خانقين، اليوم الجمعة، معالجة 70% من ازمة مياه الشرب بعد سلسلة من الخطط والاجراءات.

وقال مدير ماء خانقين حسن اغا جان لوكالة شفق نيوز، إن "70% من مشاكل ازمة ونقص المياه تم معالجتها بعد زيادة اطلاقات سد الوند وازالة عشرات التجاوزات على نهر الوند واعتماد خطط المراشنة (اطلاق المياه بشكل متناوب بين الجداول) لتأمين المياه الخام لمشروع ماء خانقين الكبير و8 محطات فرعية اخرى لتصفية المياه".

واشار الى ان "دائرته وبالتنسيق مع الموارد المائية والادارة المحلية لخانقين اعتمدت خطط ناجحة ومحكمة لتأمين ماء الشرب ومواجهة ازمة نقص الايرادات المائية".

وبين اغاجان الى ان "مشروع خانقين الكبير يعمل بنصف طاقته لتقادمه الذي يعود لعام 1968 فيما تواصل كوادر الموارد المائية خطط معالجة ازمة الماء في عموم مناطق خانقين شريطة توفر المياه الخام وامدادات التيار الكهربائي".

وتعاني محافظة ديالى من اشد ازمة مائية بسبب فقدانها لاكثر من 70% من الايرادات المائية وانعدام الامطار والسيول خلال فصل الشتاء الى جانب قطع الانهر والجداول التي تنبع من دول الجوار.