خانقين.. محطات الوقود الأهلية تضرب عن العمل احتجاجاً على الحصص والتسعيرة

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر خاص، اليوم الاثنين، بأن عدد من محطات الوقود الأهلية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى قررت التوقف عن العمل والدخول في إضراب مفتوح، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الظروف التشغيلية غير العادلة".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، وهو صاحب إحدى المحطات المغلقة وفضّل عدم الكشف عن اسمه، إن "أصحاب المحطات الأهلية في خانقين اضطروا إلى الإضراب بسبب مشكلتين أساسيتين تعيقان استمرار العمل".

وأوضح أن "الحصة المجهّزة من قبل دائرة المنتجات النفطية في بعقوبة تصل بشكل غير مكتمل، حيث تُسجَّل في بعض الأحيان نقصاً يتراوح بين 500 إلى 700 لتر في كل دفعة"، مشيراً إلى أن ذلك بات يؤثر بشكل مباشر على القدرة التشغيلية للمحطات.

وأضاف المصدر أن "السلطات الحكومية تُجبر المحطات الأهلية على بيع الوقود بالسعر الحكومي المحدد، رغم وجود تكاليف إضافية على كل لتر، الأمر الذي يجعل البيع بالسعر المفروض غير ممكن اقتصادياً"، مبيناً أن "أصحاب المحطات أبلغوا الجهات المعنية بأنهم لن يستأنفوا العمل ما لم تُعالج هذه المشكلات بشكل جذري".

وأكد أن الإضراب مستمر إلى حين إيجاد حل رسمي يضمن وصول الحصة كاملة وتعديل آلية التسعيرة بما يتناسب مع التكاليف التشغيلية.

واليوم الاثنين، شهدت مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى أزمة وقود، بعد نفاد البنزين في معظم المحطات الحكومية والأهلية، مع امتلاء المخازن بالوقود المتوفر فقط من النوع السوبر بأسعار مرتفعة.