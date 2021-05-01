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خانقين.. قيود كورونا تزيد معدلات الفقر ولجنة تعدها "تجويعاً" للناس

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-01T13:54:06+0000
خانقين.. قيود كورونا تزيد معدلات الفقر ولجنة تعدها "تجويعاً" للناس

شفق نيوز/ كشفت لجنة تطوعية معنية بشؤون قضاء خانقين في محافظة ديالى، يوم السبت، عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في القضاء بسبب قيود واجراءات كورونا وغياب البدائل المعيشية للطبقات الاجتماعية الدنيا والوسطى.

وقال عضو لجنة العمل التعاوني في خانقين سلام عبدالله لوكالة شفق نيوز، إن "اجراءات كورونا في خانقين تحولت الى جزء من تجويع الناس وزادت من معدلات الفقر والبطالة  من 30 الى 35% في ظل غياب البدائل والضرورات المعيشية التي تعوض فرض القيود والحظر الشامل".

واضاف، أن "فرض  اجراءات  الحظر للوقاية من كورونا يجب ان تقابلها خطط بديلة تعوض المواطن عن فقدان قوته اليومي وتعطيل المصالح الحياتية كما هو متبع في جميع الدول التي فرضت قيود كورونا  بعكس ما يحدث في العراق وخانقين بشكل خاص بعد فقدان اغلب الطبقات الوسطى والدنيا لمصادر ارزاقها".

واشار عبدالله الى "اطلاق جملة من المبادرات الانسانية من قبل لجنته في توزيع مساعدات عينية ومادية محدودة وحسب  التبرعات الخيرية للفقراء والمحتاجين في خانقين لمواجهة جزء بسيط من المشاكل المعيشية في القضاء".

وتقع مدينة خانقين بالقرب من الحدود مع إيران، بلغ عدد سكّانها اكثر من 200 الف نسمة  ألف نسمة ، أغلبهم كورد خاصة الناطقين بالكلهورية.

ويعتبر قضاء خانقين ثاني أكبر منطقة نفطية في العراق الا انه يعاني اهمال الاستثمار النفطي والحرمان والتهميش الخدمي على مر الحكومات المتعاقبة.

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