خانقين في خطر.. 60% من فحوصات كورونا موجبة

شفق نيوز/ أطلق مسؤول صحي في خانقين تحذيرات شديدة، يوم الثلاثاء، بعد تزادي الاصابات بفيروس كورونا، داعيا إلى اتخاذ تحوطات وقائية والاقبال على تلقي اللقاحات اللازمة.

وقال مسؤول القطاع الصحي في خانقين، شوان شاكر، لوكالة شفق نيوز، إن "60 % من الفحوصات المختبرية للمشتبه باصابتهم بفيروس كورونا خلال الايام الاخيرة كانت موجبة والاصابات في تزايد".

وطالب شاكر الأهالي بالالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية خصوصا خلال ايام عيد الاضحى والحد من التجمعات البشرية.

وشدد على ضرورة تعاطي لقاحات كورونا المتوفرة في مناطق خانقين "لتفادي خطر فتاك لا يمكن الاستهانة به"، مؤكدا أن "الجهات الصحية تبذل قصارى جهودها لمواجهة طفرة الإصابات بكورونا".