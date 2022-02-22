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خانقين.. خلل في شبكة اسيا سيل ينقل المستخدمين الى التوقيت الإيراني

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-22T10:57:43+0000
خانقين.. خلل في شبكة اسيا سيل ينقل المستخدمين الى التوقيت الإيراني

شفق نيوز/ تسبب خلل فني في شبكة الهاتف النقال (آسيا سيل) اليوم الثلاثاء، بتحول هواتف المستخدمين في مدينة خانقين العراقية الى التوقيت الايراني، الامر الذي وصفه مستخدمو الشبكة بـ"العجيب" والمثير لاستغراب السكان.

ونقل مواطنون لوكالة شفق نيوز؛ ان خللا بخدمة شبكة الاتصالات اسيا سيل استمر لأكثر من ساعة اليوم في خانقين تسبب بظهور وتوفر شبكات الاتصال الإيراني ذات البث القوي والمتعدد ما نقل التوقيت الزمني في الهواتف الى التوقيت الإيراني لارتباط التوقيت بالشبكة المتوفرة.

واكدوا انهم تلقوا رسالات نصية "مسجات" تقول (مرحبا بعودتك الى الوطن شكرا لاستخدامك شبكة التجوال الدولي أثناء رحلتك).

وبعودة خدمة اسيا سيل عاد التوقيت العراقي الى أجهزة الهاتف مع اختفاء خدمة الرسائل النصية وتوقفها.

وتعد الحادثة الأولى من نوعها في قضاء خانقين الحدودي مع إيران والواقع على بعد 105 كم شمال شرق بعقوبة.

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