خانقين تؤشر خللا "كبيرا" في مشاريع تعبيد الطرق ومطالبة بـ"لجنة تحقيقية"

شفق نيوز/ اكد مختصون ومراقبون وجود خللا كبيرا ومخالفات فنية في مشاريع تعبيد الطرق الجاري تنفيذها ضمن تخصيصات الأمن الغذائي وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية.

ونقلت النائبة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني سوزان منصور لوكالة شفق نيوز؛ انه تم رصد مخالفات كثيرة في مشاريع تعبيد "صب" الازقة وعدم التزام الشركات المنفذة والمقاولين بالكشوفات والمواصفات الفنية والهندسية.

وأكدت ان مشاريع تعبيد الأزقة شابها مخالفات كثيرة أبرزها مشاكل التسليح الحديدة وعدم اعتماد المواد الانشائية الخشنة "السبيس" وغياب عمليات الحدل اللازمة إلى جانب سُمك الخرسانة ومطالبة السكان بأجور مالية مقابل ربط شبكات الماء والمجاري.

واضافت ان جميع الاعمال الخاصة بتصريف مياه الأمطار مخالفة للمواصفات الهندسية والفنية وفي عموم تفاصيلها.

وطالبت النائبة بتشكيل لجان تحقيق مختصة لمعالجة مشاكل جميع المشاريع وفي عموم القطاعات للحفاظ على المال العام وتوجيهه نحو مصالح المواطن الخدمية ومحاسبة جميع المقصرين.