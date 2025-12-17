خانقين تُحيي يوم علم كوردستان بحفل جماهيري (صور)

شفق نيوز- ديالى

احتفل أهالي قضاء خانقين، يوم الأربعاء، بمختلف مكوناتهم وتوجهاتهم، بأكبر مهرجان جماهيري بمناسبة يوم علم كوردستان، وسط أجواء وطنية عكست روح الوحدة والانتماء، وبمشاركة واسعة من المواطنين والمؤسسات المحلية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مراسم الاحتفال انطلقت بحمل علم كوردستان بطول 50 متراً وعرض 8 أمتار، حيث تولّى عدد من شباب القضاء حمل العلم من فلكة عزيز بشتيوان باتجاه فلكة كرندي، وسط ترحيب جماهيري واسع، تخلله استقبال العلم بالورود والحلوى.

وأضاف أن علم كوردستان رُفع لاحقاً في موقع الاحتفال بساحة كرندي، لتُقرأ بعدها سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق وكوردستان، في مشهد جسّد الوفاء لتضحيات الشهداء.

وأشار المراسل إلى أن الشيخ سلام الدلوي، رئيس اللجنة المشرفة على المهرجان، ألقى كلمة بالمناسبة، عبّر فيها عن شكره لجميع الجهات والأفراد الذين أسهموا في تنظيم وإنجاح هذا الحدث، مؤكداً أهمية إحياء يوم علم كوردستان سنوياً وبزخم أكبر، لما يحمله من دلالات وطنية ورمزية.

وتابع أن فقرات المهرجان اختُتمت بحفل فني شارك فيه عدد من المطربين الكورد، وسط أجواء من الفرح والبهجة، حيث ارتسمت الابتسامة على وجوه الحاضرين.

وبيّن مراسل شفق نيوز أن ساحة الاحتفال شهدت مشاركة أكثر من خمسة آلاف مواطن، غالبيتهم يرتدون الزي الكوردي التقليدي، ويرفعون أعلام كوردستان، في مشهد عكس عمق الارتباط الشعبي بالعلم الكوردستاني ورمزيته الوطنية.

ويصادف يوم علم كوردستان، يوم السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر، وتحتفل به المؤسسات الرسمية في إقليم كوردستان، بإجراء العديد من النشاطات، خاصة في المدارس.

ويحتفل الكورد بيوم العلم، نسبة إلى اليوم الذي رُفِع فيه العلم الكوردستاني فوق مبنى البلدية بمدينة مهاباد تزامناً مع إعلان ولادة جمهورية كوردستان عام 1946.

وعلم كوردستان مكوّن من ثلاثة ألوان رئيسية، هي الأحمر الذي يرمز إلى التضحية التي قدمها الشعب الكوردي في سبيل رفع الظلم عن نفسه، والأخضر الذي يرمز إلى طبيعة كوردستان الخلابة، أما اللون الأبيض فيرمز إلى السلم والأمان والتعايش والتسامح.

وتتوسّط العلم شمس صفراء اللون لها 21 شعاعاً، ترمز إلى الديانات القديمة للكورد.

وفي عام 1919، أظهر الدكتور كامران بدرخان علم كوردستان للدول الأوروبية، وفي الستينيات رفع اتحاد الطلاب الكورد في أوروبا العلم ذاته في مناسبات مختلفة.

وبعد الانتفاضة الكوردية عام 1991 في إقليم كوردستان، رُفِع العلم فوق مقار الحزب الديمقراطي والمؤسسات الإعلامية.

وأعلنت حكومة الإقليم بموجب قرار رقم 48 بتاريخ 19/6/2009، يوم السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، يوماً لعلم كوردستان.

وبعد رفعه في ساحات القتال ضد الإرهاب، صار علم كوردستان في جميع المحافل الدولية رمزاً معروفاً لمقاومة البيشمركة.