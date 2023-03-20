خانقين توقد شعلات نوروز بخطط خدمية وأمنية ومراسيم احتفالية واسعة (صور)

شفق نيوز/ اطلق قضاء خانقين شمال شرقي ديالى مراسيم احتفالية شاملة وسط خطط خدمية وامنية محكمة.

وقال قائممقام قضاء خانقين دلير حسن لوكالة شفق نيوز، إن "قضاء خانقين وبحضور جماهير: غفير من داخل وخارج المدينة اطلق مراسيم احتفالات نوروز بايقاد شعلات نوروز وبمشاركة رسمية من مسؤولين من مختلف القطاعات".

وأعلن حسن عن خطة خدمية لتأمين أجواء نوروز بشكل مثالي ضمن 5 مواقع سياحية يتجمع فيها المحتفلون الى جانب تنفيذ اجراءات امنية محكمة لتنظيم دخول المحتفلين الوافدين وحماية جميع مناطق خانقين وتأمينها بشكل تام.

وعزز حسن نجاح احتفالات نوروز منذ انطلاقها اليوم بأجواء الخضرة الربيعية في المناطق السياحية والتي كانت غائبة منذ سنوات بسبب الجفاف وعوامل أخرى.

ورجح توافد الاف السائحين والمحتفلين نحو خانقين للمشاركة باحتفالات نوروز.

ودعا قائممقام خانقين السائحين والمحتفلين، إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والحكومية لنجاح خطة نوروز، دون أي مشكلات أو حوادث تذكر، وجعل أعياد نوروز مناسبة تجسد التعايش السلمي والمجتمعي بين جميع مكونات ديالى.

ويعتبر عيد نوروز، اليوم الأول لعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من أذار في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار، ويحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.

وتحيي عدد من البلدان في الشرق الأوسط، أعياد نوروز، مثل إيران وأفغانستان وباكستان، وبلدان بشرق أوروبا مثل طاجاكستان وأوزبكستان