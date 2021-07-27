خانقين تواجه نقص الاوكسجين في ردهات العزل بمعمل جديد "مدعوم دولياً"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في خانقين، يوم الثلاثاء، بقرب افتتاح وتدشين معمل لانتاج غاز الاوكسجين لاسعاف مصابي كورونا بدعم من منظمة دولية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن خانقين ستدشن معملاً لانتاج الاوكسجين بدعم من منظمة (IOM) الدولية لاسعاف مصابي كورونا بالاوكسجين ومعالجة النقص الذي تعانيه المدينة من الغاز الى جانب تأخر وصول الغاز الى خانقين لاكثر من 12 ساعة ما يسبب كوارث صحية للمصابين.

وبين أن المعمل سيفتتح قرب ردهة العزل في خانقين وبمعدل انتاج يصل الى 150 قنينة غاز يومياً.

ويعاني قضاء خانقين شمال شرقي محافظة ديالى، من نقص واضح بقناني الاوكسجين اللازمة لاسعاف مصابي كورونا ما دفع ناشطين الى اطلاق حملة لتأمين جانب من حاجة المرضى للغاز ضمن مبادرة تطوعية.