خانقين تمهل أصحاب المولدات المضربين ساعة واحدة للتشغيل وتهدد بـ"الإزالة"

شفق نيوز- ديالى

منح قائممقام قضاء خانقين في ديالى، جواد فيض الله، يوم الخميس، مهلة ساعة واحد لأصحاب المولدات الأهلية لإعادة التشغيل، أو إزالتها، وذلك بعد تنفيذهم إضرابا بسبب تحديد تسعيرة الأمبير.

وقال فيض الله لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من أصحاب المولدات أضربوا عن التشغيل بسبب فرض تسعيرة تتعلق بشهر حزيران/يونيو الماضي تتراوح بين 10-13 ألف للأمبير، خاصة وأن الشهر الماضي كانت حصص الكاز، هي 200 دينارا للتر الواحد، وسيكون مجاني هذا الشهر وفقا للقرار الحكومي".

وأضاف أن "قائممقامية خانقين ترفض التجاوز على القانون ووجهت تحذيرا لأصحاب المولدات للتشغيل خلال ساعة من الآن، وبخلافه سيتم إزالة المولدات التي تستمر بالإضراب بواسطة (الشفل) واعلان فرص الاستثمار لبدلاء عنهم".

وأشار قائممقام خانقين الى أن "خانقين تعتمد العدادات الذكية للتشغيل وتسعيرة الأمبير، فيما سيكون التشغيل هذا الشهر من 9 صباحا ولغاية 6 صباحا مقابل 7000 دينار وفقا لقرار محافظ ديالى، على خلفية منح أصحاب المولدات حصص الكاز مجانا من قبل الحكومة".

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه أقضية محافظة الأنبار، إطفاء المولدات الأهلية من قبل أصحابها احتجاجاً على تسعيرة شهر حزيران، رغم أن شريحة من المواطنين اعتبرت تلك التسعيرة مرتفعة مقارنة بالأشهر السابقة، مما أثار موجة استياء واسعة بين الأهالي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحاجة للطاقة المجهزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم حكومة الأنبار المحلية، مؤيد الدليمي، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بشمول المولدات الأهلية بحصة مجانية من زيت الغاز (الكاز) لا يشمل شهر حزيران الماضي، وإنما يقتصر على شهري تموز وآب، وذلك رداً على الاعتراضات والجدل الذي رافق تسعيرة المولدات لشهر حزيران.