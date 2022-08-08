خانقين تلوح بتظاهرات احتجاجية بسبب الكهرباء

شفق نيوز/ لوّح أهالي قضاء خانقين في ديالى، يوم الاثنين، بتنظيم تظاهرة احتجاجية بسبب تردي الطاقة الكهربائية وانخفاض إمداداتها ومشاكل المولدات الاهلية.

وقال عضو لجنة "العمل التعاوني من اجل خانقين" سلام عبد الله، لوكالة شفق نيوز، ان "ازمة الكهرباء تتفاقم في خانقين من حيث التجهيز وأداء المولدات الاهلية، وهناك مولدات غير مدعومة بالوقود من قبل الحكومة ما سبب مشاكل للكثير من المناطق دون أي معالجات تذكر".

واكد ان "هناك إجماعاً على الخروج بتظاهرة إلا أن المعنيين لم يتوحدوا على تنظيم الاحتجاجات بشكل يضمن الحلول المطلوبة"، مستدركا ان "معدلات تجهيز الكهرباء سواء من المنظومة الوطنية او المولدات الاهلية ما زالت فوضوية وغير منتظمة وتتطلب وقفة جادة من إدارة خانقين والجهات المعنية".

فيما بين الإعلامي امير خانقيني، لوكالة شفق نيوز، ان "ساعات انقطاع التيار الكهربائي في خانقين تتراوح بين 14 الى 16 ساعة ويختلف حال من منطقة الى أخرى لأسباب متعددة أبرزها الاعطاب الفنية والاحمال وغيرها".

وزاد خانقيني "من مشاكل أهالي خانقين حيال الكهرباء ان التيار الكهربائي متذبذب وغير منتظم وسبب عطباً للأجهزة المنزلية في غالبية مناطق خانقين وتوقف المصالح الحياتية في القطاع الخاص لعدم انتظام التيار والخوف من تبعات ذلك".

واستكمالا لتداعيات ازمة الكهرباء المتفاقمة في خانقين، ناشد أهالي قرى "قولاي" في اطراف خانقين إدارة القضاء ومديرية الكهرباء بإنقاذهم من "موت بطيء تحت وطئ جمرة القيظ اللاهبة وارتفاع درجات الحرارة".

ويؤكد عدد من سكان خانقين، لوكالة شفق نيوز، ان "اكثر من 25 قرية تعاني ازمة كهرباء غير مسبوقة ما وضع اكثر من 20 الف نسمة تحت وطأة الموت البطيء حرقاً".

وطالبوا الجهات المعنية بإنقاذهم ووضع حلول إنسانية أسوة بمناطق المحافظة وضمان انسيابية التيار الكهربائي، مؤكدين "تخلينا عن الخدمات ونطالب بالكهرباء فقط".

وتشهد مناطق خانقين سنوياً تظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة بسبب مشاكل الكهرباء وانخفاض معدلات التجهيز واهمال ملف الكهرباء بشكل عام في القضاء وسط مطالب بربط شبكة خانقين بإقليم كوردستان للحد من الازمة المتفاقمة والازلية.