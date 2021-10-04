خانقين تكشف اسباب ازمة الوقود الخانقة

شفق نيوز/ كشفت ادارة قضاء خانقين في ديالى، اليوم الاثنين، اسباب ازمة الوقود الخانقة التي تعانيها المدينة منذ مدة، مطالبة بحلول حكومية لإنهاء الازمة.

وقال قائممقام خانقين، دلير حسن سايه، لوكالة شفق نيوز، ان "سبب ازمة الوقود هو ارتفاع سعر البنزين في اقليم كوردستان ما دفع المناطق الكوردستانية القريبة من ديالى الى التزود بالوقود من خانقين، الى جانب قلة كميات الوقود المجهزة من ديالى لخانقين".

واوضح ان "خانقين ورغم المناشدات الكثيرة على مر السنوات الماضية لا تمتلك الا محطة وقود حكومية واحدة مع وجود اكثر من 10 محطات اهلية اخرى"، مبينا ان "كميات الوقود المجهزة من المنتجات النفطية في ديالى تكفي لثلاث محطات يوميا".

ودعا سايه الى "زيادة كميات الوقود الى خانقين لإنهاء الازمة الخانقة التي أضرت بالمصالح الحياتية للمواطنين رغم اصدار بطاقات وقودية من قبل دائرة المنتجات النفطية للحد من الازمة الا انها لم تحقق النتيجة المطلوبة".

وتشهد اغلب المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، ازمة وقود بسبب توافد سكان اقليم كوردستان للتزود بالوقود هربا من اسعار البنزين المرتفعة في كوردستان.