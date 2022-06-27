خانقين تكثف تحوطاتها ضد وباء الكوليرا وتكشف مسبباته

شفق نيوز/ كشف قطاع الرعاية الصحية في خانقين، يوم الاثنين، عن مسببات ومصادر وباء الكوليرا في القضاء، فيما كثف من حملات التوعية والتثقيف والرصد الميداني لمواجهته بعد تسجيل عدة حالات اشتباه بالمرض.

وقال مدير القطاع، شوان شاكر دارا، لوكالة شفق نيوز، إن "أسباب انتقال مرض الكوليرا هي تلوث مياه الشرب كمسبب أساسي بسبب تهالك مجمعات تصفية الماء وربما اختزال مراحل التصفية والتعقيم في المجمعات من سبع مراحل الى ثلاث او اربع نتيجة الزخم السكاني المتصاعد وتزايد الحاجة للمياه في ظل ظروف الصيف الحالي وشح المياه في الكثير من مناطق محافظة ديالى".

وبين ان "التنقل بين المحافظات وضعف الوعي الصحي وعدم الالتزام بشروط الوقاية والاختلاط، سبب آخر لانتقال وباء الكوليرا ما يتطلب من المواطن اتباع اقصى درجات الاحتراز الصحي لتفادي الإصابات".

واشار الى "اطلاق حملات توعية وتثقيف شاملة ضد الكوليرا في عموم قضاء خانقين والتأكيد على الالتزام بالوقاية الصحية والإرشادات الطبية ومراقبة عمل المطاعم والمقاهي وفرض شروط وضوابط الوقاية ومنع بعض الأطعمة المسببة للوباء".

وعن ظهور إصابات بالكوليرا في خانقين، أوضح دارا "لدينا عدة حالات اشتباه بالكوليرا وارسلنا عينات منها الى مختبر فحص الأمراض الوبائية في بعقوبة وتم إرسالها الى المختبر المركزي في بغداد وبانتظار نتائج الفحوصات لحسم الاشتباه بالوباء".

وكشف مصدر طبي في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، عن ظهور إصابتين بالكوليرا في قضاء خانقين وفقا لنتائج الفحوصات في بعقوبة، الا ان الجهات الصحية الرسمية لم تعلن عن الإصابات لحين تأكيدها من مختبرات الصحة المركزية في بغداد.

وانتشر مرض الكوليرا في محافظتيّ السليمانية واربيل خلال الأيام الماضية، وقد هرعت وزارة صحة إقليم كوردستان إلى اتخاذ إجراءات للسيطرة على المرض.

وعلى إثر ذلك، قرر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تخصيص 800 مليون دينار لمكافحة "الإسهال والكوليرا" في السليمانية كـ"ميزانية طارئة.