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خانقين تقول إنها "منعت" مرور زوار إيرانيين

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-21T07:19:04+0000
خانقين تقول إنها "منعت" مرور زوار إيرانيين

شفق نيوز/ نفى مسؤول امني في ديالى الانباء التي أفادت بدخول زائرين إيرانيين براً الى خانقين ومن ثم الى بغداد لاداء زيارة الاربعين التزاما بقرارات واتفاقات الحكومة العراقية مع الجانب الايراني بمنع دخول الزائرين الايرانيين عبر الطرق البرية.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعجلات ايرانية على طريق خانقين- السعدية تحمل زائرين إيرانيين وبحماية أمنية.

وقال مدير شرطة خانقين العميد ديار شوكت لوكالة شفق نيوز، ان زائرين إيرانيين دخلوا برا عبر منفذ برويز خان في السليمانية واتجهوا الى خانقين وتم منعهم واعادتهم الى الحدود من قبل نقطة تفتيش "باوة محمود" مدخل خانقين الشمالي ولم يدخل اي زائر ايراني برا حدود خانقين.

واكد شوكت التزام القوات الامنية بأوامر المراجع الامنية العليا بمنع دخول اي زائر برا ولم تسجل أي حالات دخول للزائرين الايرانيين عبر منفذ المنذرية الحدودي مع ايران شرقي خانقين.

يذكر ان الجانبين العراقي والايراني اتفقا على دخول الزائرين الايرانيين عبر الرحلات الجوية ومنع دخولهم برا ضمن إجراءات وقيود كورونا المتفق عليها.

وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس الاثنين، عن القاء القبض على مئات الايرانيين الذين تسللوا الى الأراضي العراقية للمشاركة في الزيارة الاربعينية.

وذكرت المصادر الإيرانية أن الحدود البرية مع العراق مغلقة بوجه جميع الزوار، وعلى الإيرانيين الراغبين بالمشاركة في الزيارة الأربعينية الذهاب الى العراق من خلال الرحلات الجوية.

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