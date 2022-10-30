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خانقين.. تظاهرة لعمال النظافة تحرمهم من رواتب 16 يوما

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-30T10:50:05+0000
خانقين.. تظاهرة لعمال النظافة تحرمهم من رواتب 16 يوما

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من عمال النظافة المتعاقدين مع احد شركات التنظيف في خانقين احتجاجا على تأخر رواتبهم لاكثر من شهرين فيما اكد مسؤول محلي انفراج ازمة الرواتب ودفعها قريبا.

وقال مدير بلدية خانقين التابعة لإقليم كوردستان سوران علي لوكالة شفق نيوز؛ ان "قسما من عمال النظافة المتعاقدين مع شركة التنظيف الاهلية (كردين) تظاهروا احتجاجا على عدم دفع رواتب تراكمية قديمة لشرين"، مبينا أن "38 عاملا من إجمالي 100 عامل تظاهروا فقط في خطوة متسرعة سببت اضرارا لهم ولخانقين".

وأوضح علي أن عمال النظافة المتظاهرين اضربوا عن العمل 16 يوما ما سيعرضهم لقطع رواتبهم طيلة أيام الإضراب الشهر القادم الى جانب الاضرار التي لحقت بخانقين وتراكم النفايات.

واكد علي انه تم استكمال إجراءات صرف سلفة لشركة التنظيف وستباشر بدفع مستحقات العمال غدا مشيرا إلى أن مشكلة الرواتب المتراكمة عامة في كرميان وفي 14 بلدية في كوردستان بسبب مشاكل وإجراءات مالية.

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