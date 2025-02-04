خانقين تشكو من الكلاب الضالة وتقترح تخصيص مأوى لها وسط تحذير

شفق نيوز/ شكا قائممقام قضاء خانقين جواد فيض الله، من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة داخل المدينة، مقترحاً في الوقت ذاته على المنظمات المعنية بحقوق الحيوان تخصيص مأوى لها.

وقال فيض الله في مقابلة مع وكالة شفق نيوز، إن "انتشار الكلاب السائبة يهدّد حياة المواطنين، و حملاتنا هي ضمن إجراءات قانونيّة".

وأضاف "أمّا لو حصل تعاون من قبل منظّمات حقوق الحيوان -إن وجدت- أو المهتمّين بهذا الشأن، يمكننا أن نخصّص مأوى لهذه الكلاب، فتقوم تلك الجهات بدورها في إطعامها والحفاظ عليها".

واستدرك فيض الله "لكن الخطورة الأكبر تكمن في احتمال ازدياد شراسة تلك الكلاب وخروجها من ذلك المأوى إن لم يكن هناك اهتمام حقيقيٌّ وجادٌّ".

وعن الازدحامات التي شهدتها من جهة اقليم كوردستان، قال قائممقام خانقين إنه "كانت هناك حالة طارئة، بسبب تبديل أو خلاف بين بعض القوات الامنية في نقطة التفتيش".

وتابع إنه "زار النقطة في ساعات متأخرة من الليل، وبمعاونة الشرطة المحلّيّة والمرور تم تنسيق الأمور، وأصبح السير سلسًا و طبيعيًّا.