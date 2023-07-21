خانقين تسجل حالتي انتحار خلال 7 ساعات

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في خانقين بمحافظة ديالى، يوم الجمعة، بإنتحار شخصين لدوافع مجهولة خلال 7 ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان رجلا مواليد 1967 أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل منزله في قضاء خانقين لدواع وظروف غامضة، موضحاً أن الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته.

وفي حادث انتحار آخر، قال المصدر، إن رجلا من مواليد 1962 أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله في حي رمضان، بأطراف خانقين لدوافع وظروف غامضة، مشيرا الى نقل الجثة لدائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بملابسات الحادث.

وبين المصدر، أن حادثي الانتحار وقعا خلال 7 ساعات من نهار اليوم.

وتشهد البلاد حوادث انتحار لأسباب يعزوها مختصون، إلى "معيشية او نفسية او ظروف ودوافع اخرى تعود للتأثر السلبي بمواقع التواصل المحرضة على العنف والانحلال".