خانقين تستنجد لتزويدها بآليات برمائية لإنقاذ نهر الوند

شفق نيوز/ طالبت مدينة خانقين الجهات المسؤولة بتأمين اليات برمائية لتطهير وكري نهر الوند وانقاذه من الحشائش الكثيفة التي شوهت مظهره وهويته.

وعلى خلفية الحملة الشعبية التي شارك بها اكاديميون وناشطون لتنظيف نهر الوند، طالبت شعبة الموارد المائية في خانقين بتزويدها باليات برمائية لتطهير وكري نهر الوند بحسب مديريها مؤيد شاكر.

وقال شاكر لوكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء، "خاطبنا رسميا مديرية صيانة مشاريع الري والبزل بتزويدنا بحفارات وجرافات مائية لكري نهر الوند بعد تعذر كريه خلال الفترة الحالية لتفادي ازمة عطش وجفاف تضرب اغلب مناطق خانقين والحفاظ على انسيابية المياه الخام لمحطات التصفية".

واضاف ان "ارجاء كري الوند جاء لتامين ماء الشرب خلال الاشهر القادمة"، مبينا ان "كري النهر دون اليات برمائية يتطلب تجفيف مياه الوند وتصريفها ما يسبب ازمة خانقة بماء الشرب".

وشرع اهالي مدينة خانقين يوم الجمعة الماضي، بحملة شعبية واسعة شارك فيها مختلف شرائح المجتمع لتنظيف نهر الوند من الأدغال الكثيفة.

ويشكو الاهالي من طمس جمالية نهر الوند جراء الأدغال الكثيفة اثرت بشكل كبير على جمالية نهر الوند وخانقين بشكل عام.

ويسمى نهر الوند (باللغة الكوردية: چەم ئەڵوەن، Çemê Elwen) (وبالفارسية: رود الوند، وأحياناً يسمى "نهر الوند") هو نهر يبلغ طوله 150 كم، وينبع من جبال زاجروس بإيران، ثم ينساب غرباً في محافظة كرمانشاه، حيث يمر بِمدُن قصر شيرين ومدينة حلوان، ثم يتجه غرباً فيدخل العراق عند مدينة خانقين ليصب في نهر ديالى، الذي يصب بدوره في دجلة.