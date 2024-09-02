خانقين تحيي ذكرى وفاة "النبي محمد" بموكب من كل الطوائف (صور)

شفق نيوز/ بموكب راجل وشباب ورجال يرتدون السودا، ويرفعون بأيديهم "زناجيل" يلطمون بها ظهورهم، شهدت مدينة خانقين، يوم الاثنين، إقامة مراسيم إحياء ذكرى وفاة النبي محمد.

وقال الشيخ سجاد الاركوازي، لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي المدينة تجمعوا في موكب موحد وانطلق من الحسينية الكبيرة مروراً بشوارع القضاء، وقد عبّر المشاركون عن حزنهم العميق على وفاة الرسول الأعظم عبر ترديد المراثي باللغة الكوردية الفيلية والعربية، إضافة إلى لطم الصدور في أجواء من الخشوع والوقار".

وأضاف: "شارك في هذه المراسيم رجال دين ومواطنون من مختلف الأطياف والمكونات الاجتماعية، مما يعكس وحدة وتضامن أهالي خانقين في إحياء هذه المناسبة الدينية الهامة".

كما كان للقوات الأمنية دور بارز في تأمين الموكب وتوفير الحماية اللازمة للمشاركين، حيث انتشرت في شوارع المدينة لضمان سير المراسيم بسلاسة ودون أي حوادث.

وبين الاركوازي أن "هذا الحدث الديني يجسد التلاحم الاجتماعي والديني في خانقين، ويؤكد على التزام الأهالي بتقاليدهم وثقافتهم في إحياء "الذكرى العظيمة لوفاة النبي محمد".