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خانقين تحظر دخول المتسولين لدواعٍ أمنية

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-23T16:50:03+0000
خانقين تحظر دخول المتسولين لدواعٍ أمنية

شفق نيوز/ أصدرت إدارة قضاء خانقين شمال شرقي محافظة ديالى قرارا يحظر بموجبه دخول المتسولين إلى المدينة لدواعً أمنية.

وقال مدير اعلام قائممقامية خانقين يوسف ابراهيم لوكالة شفق نيوز، يوم الخميس، إن "القرار اتخذ بناء على توجيهات مركزية من السلطات الأمنية العليا لتفادي استغلالهم لتنفيذ جرائم منظمة وتهديد الأمن المجتمعي إلى جانب المخاوف الأخرى لمجهولي الهويات"، في إشارة إلى المواطنين من خارج خانقين.

وأضاف، "وجهنا الفنادق بعدم ايوائهم، وابلاغ الاهالي لعدم التعامل معهم والابلاغ عنهم بالسرعة الممكنة".

وأشار ابراهيم الى أن "الهدف من منع دخول المتسولين يتمثل في تفادي أي حوادث أمنية أو جرائم اجتماعية حدثت في مناطق أخرى للحفاظ على الأمن الاجتماعي".

وأردف بأن "السلطات الأمنية ستتولى مسؤولية منع دخول المتسولين بالتنسيق مع الإدارة المحلية لخانقين".

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