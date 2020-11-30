خانقين تحسم جميع مشاكل قرار إغلاق مخيمات النزوح

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في قضاء خانقين بديالى، اليوم الاثنين، حسم جميع المشاكل والمعوقات التي خلفها قرار اغلاق مخيمات النزوح في المحافظة بناءً على أوامر حكومية.

وقال مدير الدائرة علي غازي آغا لوكالة شفق نيوز، إن "جميع الاسر التي تقطن مخيمات النزوح في خانقين ( الوند 1 والوند 2) عادت إلى مناطق سكناها باستثناء اكثر من 50 اسرة من سكان منطقة الخيلانية والتي لم تعد لانعدام المقومات الخدمية وبعض المشاكل الامنية"، معلناً "استحصال موافقات رسمية لإيوائها في مدينة خانقين لحين تهيئة الاجواء الملائمة للعودة الطوعية".

وأكد آغا "تأمين جميع مستلزمات وسبل اعادة النازحين إلى مناطق سكناهم واغلاق المخيمات بالكامل في خانقين وعموم محافظة ديالى الى جانب منح اولوية للعوائل التي تغلق ملف النزوح لمنح العودة البالغة مليون ونصف المليون دينار عراقي".

يذكر أن أكثر من 850 اسرة كانت تقطن مخيمات "الوند 1 والوند2" في قضاء خانقين منذ سنوات عدة بعد احداث العنف والدمار التي خلفها تنظيما القاعدة و"داعش" في عدة وحدات ادارية في ديالى.

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، في وقت سابق، اغلاق مخيمات النازحين في 5 محافظات.