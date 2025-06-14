خامنئي يعفو ويخفف الأحكام عن 1705 محكومين

شفق نيوز/ أصدر المرشد الإيراني علي الخامنئي، يوم السبت، امراً بالإعفاء وتخفيف الأحكام عن 1705 محكوماً.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، إن خامنئي وافق على طلب رئيس السلطة القضائية، بشأن العفو أو تخفيف العقوبة عن مجموعة من المحكومين في البلاد.

وبينت، أن هذه الموافقة جاءت تزامناً مع حلول عيدَي الأضحى والغدير، حيث وافق الخامنئي على طلب رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، بالعفو أو تخفيف وتبديل العقوبة عن 1705 من المحكومين.

وشمل العفو المحكومين في المحاكم العامة والثورية، ومنظمة القضاء العسكري، وهيئة التعزيرات الحكومية، وذلك استناداً إلى البند 11 من المادة 110 من الدستور الإيراني.