خامس حالة انتحار في بغداد..  فتاة تضرم النار بجسدها

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانتحار فتاة (تولد عام 2011) في منطقة شارع فلسطين بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الفتاة قامت بحرق نفسها باستخدام مادة النفط فوق سطح منزلها.

وأكد المصدر أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادثة لوجود شكوك حول ملابسات الحادث.

وتعد هذه الحالة الخامسة من نوعها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت بغداد، ليلة السبت، أربع حالات انتحار أو محاولات انتحار.

ووفقاً لمصدر أمني، أقدم شاب من مواليد 2001 على الانتحار بالقفز من أعلى جسر 14 رمضان إلى نهر دجلة، كما تم العثور على طالب إعدادية من مواليد 2005 وهو مشنوق في غرفته بمنطقة الغزالية.

وفي حادث آخر، حاول شاب من مواليد 2006 الانتحار بحرق نفسه باستخدام البنزين في شارع الجمهورية، وتم نقله إلى مستشفى مدينة الطب في حالة صحية حرجة.

وبذلك، ارتفع عدد الحالات المسجلة في يوم واحد إلى خمس، بين انتحار ومحاولات إنقاذ.