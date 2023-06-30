خالٌ يرتكب مجزرة بشقيقته وابناءها جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، بأن حادثا مروعا شهده قضاء قلعة سكر شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حي الامام الرضا بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار شهد، صباح اليوم، مقتل امرأة في الأربعينيات من عمرها طعنا بسكين وطلقة نارية داخل منزلها، فيما أصيب اولادها الأثنين بجروح بليغة نتيجة طعنات سكين حادة".

وأوضح المصدر أن "الجاني هو شقيق المجنى عليها، وخال اولادها المصابين، حيث لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

وبين المصدر، ان "سبب المجزرة يعود لخلافات عائلية كبيرة بين الطرفين، حيث طوقت الأجهزة الامنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، والمصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم".