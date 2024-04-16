خالها "اغتصبها" وقتلها.. الطب العدلي يبرئ "الكلاب السائبة" من دم الطفلة النجفية

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في النجف، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل طفلة بسبب هجوم من كلاب سائبة، مبيناً أن خال الطفلة هو من قام بقتلها بعد "اغتصابها".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "تحقيقات الطب العدلي أثبتت أن الطفلة لم تفارق الحياة بسبب هجوم الكلاب السائبة، بل أن هناك طعنات في جسدها، ما يعني أن الحادث جنائي".

وبين أن "المختصين قاموا على الفور باعتقال خال الطفلة الضحية نتيجة الشكوك التي حامت حوله، وبعد ساعات من التحقيق معه اعترف صراحة بأنه قام باغتصابها ثم قتلها بـ17 طعنة سكين، ومزق جسدها بتلك الطعنات ثم ادعى أن الكلاب السائبة هي من نهشت جسدها".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية قامت بتحويل المتهم إلى القضاء، لتصديق أقواله قضائياً، والمضي بالإجراءات الخاصة لمحاكمته".

وكان مصدر أمني في النجف قد أبلغ وكالة شفق نيوز، صباح اليوم، بأن "طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً توفيت بعدما هاجمتها كلاب سائبة ونهشت جسدها في حي النداء وسط مدينة النجف".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية بصحبة فريق طبي، قامت بنقل جثة الطفلة للطب العدلي".