خالف واجبات وظيفته.. استقدام مدير استثمار كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام الحاليّ لهيئة الاستثمار في كربلاء؛ لقيامه عمداً بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمة تحقيق كربلاء اصدرت أمراً باستقدام المدير العام الحالي لهيئة الاستثمار في كربلاء، في القضية المتعلقة بكونه رئيس محضر تقدير بدل البيع الخاص بمعمل تعليب كربلاء، لافتة إلى أن تقدير مبلغ البيع كان أقلَّ بكثيرٍ من قيمته الحقيقية.

وأضافت الدائرة أن محكمة تحقيق كربلاء أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969).