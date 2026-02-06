خالد جاسم نقيبا للصحفيين العراقيين واللامي نائباً

شفق نيوز- بغداد

جرت مساء اليوم الجمعة، انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين بدورتها الثالثة والعشرين، في بغداد والتي أسفرت نتائجها عن فوز الصحفي خالد جاسم، نقيباً للصحفيين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين، مساء اليوم شهدت انتخاب خالد جاسم نقيبا للصحفيين العراقيين.

وأضاف مراسل الوكالة، أنه تم انتخاب مؤيد اللامي (النقيب السابق) وجبار طراد نائبين للنقيب، مشيراً إلى أن اللامي حصل على منصب النائب الأول.

ولفت إلى أن أعضاء مجلس النقابة واللجان لم تحسم بشكل نهائي بعد، وسيتم النظر فيها بوقت لاحق.

وجرت انتخابات النقابة، داخل مقر النقابة في بغداد، بإشراف لجنة قضائية خاصة، لاختيار نقيب جديد ونائبيه و6 أعضاء لمجلس النقابة، إضافة إلى أعضاء لجنتي الانضباط والمراقبة، بمشاركة الصحفيين الذين يحملون صفة "عضو ممارس" من محافظات العراق كافة.