خاص.. 156 منفذاً لغاز السيارات في العراق وخطط لافتتاح 10 ورش جديدة

شفق نيوز- بغداد

كشف مدير مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة النفط، عبد الصاحب بزون الحسناوي، يوم الثلاثاء، عن أعداد المنافذ الخاصة بتجهيز غاز السيارات في عموم العراق، وخطط الوزارة المستقبلية لتطوير هذا القطاع.

وقال الحسناوي لوكالة شفق نيوز، إن "عدد منافذ غاز السيارات يبلغ 156 منفذاً، منها 58 منفذاً تابعة لشركة تعبئة وخدمات الغاز، و98 منفذاً لشركة توزيع المنتجات النفطية"، مبيناً أن "عدد ورش إضافة منظومات الغاز للسيارات وصل إلى 26 ورشة، مع خطة مستقبلية لإنشاء 10 ورش إضافية خلال عام 2026".

وبحسب المسؤول الحكومي، فإن عدد المنظومات التي جرى نصبها في السيارات بلغ 82 ألف منظومة حتى الآن، مشيراً إلى أن معدل الاستهلاك اليومي للغاز السائل في هذه المنافذ يصل إلى مليون و122 ألفاً و171 لتراً، فيما يبلغ معدل الاستهلاك الشهري نحو 34 مليوناً و787 ألفاً و295 لتراً.

وأكد الحسناوي، أن "الوزارة ماضية في خططها لتوسيع استخدام منظومات الغاز لما له من أثر إيجابي في تقليل الانبعاثات والمحافظة على البيئة، فضلاً عن كونه خياراً اقتصادياً أقل كلفة للمواطن مقارنة بوقود البنزين".

ويأتي توجه وزارة النفط لتعزيز استخدام الغاز كوقود بديل في إطار سعي الحكومة إلى استثمار الغاز المنتج محلياً وتقليل الاعتماد على المشتقات النفطية المستوردة، إلى جانب مواكبة الجهود.