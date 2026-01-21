خاص - أزمة سيولة تربك صرف الرواتب لهذا الشهر

شفق نيوز– بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن عدم إطلاق التمويلات المالية المخصصة للوزارات ومؤسسات الدولة لغاية الآن، على الرغم من انتهاء الشهر الجاري، عازياً ذلك إلى قلة السيولة المالية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن المصارف الحكومية تعاني من شحّ في السيولة، الأمر الذي أدى إلى عدم التزامها بإطلاق التمويلات في مواعيدها المحددة.

ولفت إلى أن تأخر إطلاق التمويل سينعكس بشكل مباشر على تأخر صرف رواتب الموظفين عن وقتها المعتاد، ما يسبب حالة من الامتعاض والاستياء في أوساط الموظفين، خصوصاً في ظل التزاماتهم المعيشية المتزايدة.

وأشار المصدر إلى أن استمرار هذه الأزمة المالية دون حلول سريعة قد يفاقم من التداعيات الإدارية والاقتصادية، مشدداً ضرورة أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات عاجلة لمعالجة شحة السيولة وضمان انتظام صرف الرواتب.

وبيّن أن وزارة المالية غالباً ما تطلق التمويلات الخاصة بالوزارات في اليوم العشرين من كل شهر.