خاص- حسم ملف "نينوى أوبروي" وبدء مرحلة التأهيل قريباً

شفق نيوز- نينوى

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، يوم الأربعاء، أن مشروع فندق "الأوبروي" بمدينة الموصل اكتملت إجراءاته من جانب الوزارة، مؤكداً أن وضع حجر الأساس سيتم قريباً ولن يكون خطوة إعلامية مؤقتة.

وقال البدراني في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المستثمر السابق بفندق نينوى أوبروي طلب 55 مليون دولار لتنفيذ المشروع، وقد أنهت الوزارة جميع الإجراءات المتعلقة به لتنتهي قضيته"، مبيناً أنه "تم بعد ذلك تحويل الملف إلى الجهات المختصة في المحافظة لاستكمال الجوانب المتبقية".

وأضاف: "لولا أن الوزير من الموصل لربما لم يكتمل هذا المشروع، لكننا عملنا بجد ودعمنا الملف إلى النهاية"، مبيناً أن "حجر الأساس سيتم وضعه خلال الأيام المقبلة، ليكون خطوة فعلية تتبعها إجراءات تنفيذية وتثبيت لافتات المشروع وفق جداول زمنية واضحة".

وأشار البدراني إلى أن المشروع "يمثل إضافة نوعية لقطاع السياحة في الموصل، وسيُسهم في تشغيل الأيدي العاملة ودعم البنى التحتية السياحية للمحافظة"، مؤكداً أن "المتابعة ستستمر حتى بدء العمل التنفيذي على الأرض".

يشار إلى أن فندق نينوى أوبروي في مدينة الموصل يعد من أبرز المعالم السياحية في محافظة نينوى، إذ افتُتح عام 1986 وكان من أفخم فنادق العراق قبل أن يتعرض لأضرار جسيمة، سيما خلال سيطرة تنظيم "داعش" على المدينة عام 2014.

وبعد تحرير الموصل، أبرمت هيئة السياحة الاتحادية عقد استثمار مع إحدى الشركات الخاصة لإعادة تأهيل الفندق، غير أن محكمة بغداد التجارية قضت في سبتمبر/ أيلول 2024 بفسخ العقد بعد ثبوت مخالفات مالية وإدارية، لتعود ملكية المشروع إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار التي أكدت عزمها على إعادة تأهيل الفندق ضمن خططها لإحياء القطاع السياحي في المدينة.