خاص.. وزير الصحة: سنجد الحلول لتطبيق قانون التدرج الطبي

شفق نيوز- بغداد

اكد وزير الصحة عبد الحسين الموسوي، يوم الأحد، أن العمل سيجري لإيجاد حلول لتطبيق قانون التدرج الطبي.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك العديد من الخطط للنهوض بالواقع الصحي وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية".

وأضاف ان "الوزارة ستعمل على ايجاد حلول جذرية لتطبيق قانون التدرج الطبي لعام 2020، وان هناك مشاريع وزارية أخرى سيتم الإعلان عنها بوقت لاحق".

وكانت نقابة أطباء العراق، أعلنت مطلع العام الحالي، رفضها تجاوز الجهات الحكومية على أحكام قانون التدرّج الطبي النافذ، الذي أدى إلى تأخير تعيين خريجي دفعة عام 2024، محذّرة في الوقت ذاته من استغلال هذا الملف من أية جهة كانت.