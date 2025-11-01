خاص.. وزيرة الاتصالات تخلي مسؤوليتها عن التشويش في العراق

شفق نيوز- بغداد

علقت وزير الاتصالات، هيام الياسري، يوم السبت، على التشويش الذي ضرب موقع الخرائط العالمي في العاصمة العراقية بغداد خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الياسري، لوكالة شفق نيوز، إن وزارتها لا علاقة لها مطلقاً بحادثة التشويش التي طالت موقع الخرائط العالمي، نافيةً صحة ما تم تداوله بهذا الشأن.

وأضافت أن "وزارة الاتصالات لا تمتلك أي صلاحية فنية أو قانونية تتيح لها تنفيذ عمليات تشويش على أي جهة داخل العراق".

هذا وتأثرت التطبيقات المعتمدة على نظام تحديد المواقع العالمي GPS في العراق منذ الأسبوع الماضي بالتشويش على إشاراتها، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، شمل ذلك تطبيقات التوصيل والملاحة وغيرها.

ولاحظ عدد من سكان المنطقة الخضراء وسط بغداد والمناطق القريبة توقف أنظمة الملاحة في تطبيقات مثل Waze وGoogle Maps، بينما أكد عاملون في خدمات التوصيل وجود صعوبات تعيق أداء عملهم، ولم يتمكن أصحاب طائرات التصوير المسيّرة من تشغيلها أو تسييرها.

وتشير مصادر أمنية إلى أن عمليات التشويش وسط بغداد مرتبطة بأسباب أمنية تتعلق بالاستعدادات للانتخابات المقبلة.