خاص.. نقل مشروع "متحف العراق الكبير" إلى المنطقة الخضراء

شفق نيوز- بغداد

كشف وزير السياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، يوم الاثنين، عن اتفاق حكومي على نقل مشروع المتحف الكبير في بغداد من موقعه المخطط سابقاً في مطار المثنى إلى المنطقة الخضراء، بعد تحوّل الأرض المخصصة للمشروع إلى مجمعات سكنية للمواطنين.

وقال البدراني، لوكالة شفق نيوز، إن المشروع سيقام داخل المنطقة الخضراء بالتنسيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، ليكون ثاني أكبر متحف في العراق بعد المتحف الوطني، مؤكداً أن الحكومة ستبدأ فعلياً بإنشاء المتحف خلال العام المقبل.

وأضاف أن العراق يمتلك "كماً هائلاً من الآثار المتنوعة والعائدة لحضارات متعددة"، لافتاً إلى أن "هذه الكنوز تحتاج إلى متاحف كثيرة وليست متحفاً واحداً، وأن المعروضات التي سيضمها المتحف الجديد ستكون مفاجِئَة للجميع".

وكان البدراني، قد أعلن السبت الماضي، أن الوزارة تعتزم بناء متحف جديد على مساحة أرض واسعة من أجل عرض آثار لعصور قديمة ومختلفة من حضارة وادي الرافدين.