خاص.. لماذا هبطت إيرادات "علوة الناصرية" من 3 مليارات إلى 28 مليون دينار؟

شفق نيوز- ذي قار

كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار، علي صابر الكناني، يوم السبت، عن إحالة ملف علوة الخضار التابعة لمديرية بلدية الناصرية إلى القضاء، إثر شبهات فساد وهدر مالي كبير طال إيراداتها بعد تحويلها من نظام "المساطحة" إلى "الاستثمار".

وقال الكناني، لوكالة شفق نيوز، إن "علوة الفواكه والخضار الموجودة في منطقة التضحية وسط مدينة الناصرية، والتي كانت تدر على بلدية الناصرية إيرادات سنوية تبلغ 3 مليارات و82 مليون دينار عراقي بموجب نظام المساطحة تحولت إلى فرصة استثمارية تحت مسمى (سوق الناصرية المركزي لبيع الفواكه والخضار)، لتهبط قيمته الإيجارية السنوية إلى 28 مليون دينار فقط، مما تسبب بهدر كبير في المال العام".

​وأوضح أن "الملف بدأت أعمال التحركات لتحويله إلى فرصة استثمارية في عام 2020 حتى أنجز بشكل كلي بعد محاولات عديدة في عام 2024"، لافتا إلى أن "التحقيقات الأولية أشارت أيضاً إلى أن أعمال الإحالة لهذه الفرصة الاستثمارية تمت خارج الأطر القانونية المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للإستثمار، فضلاً عن وجود تذبذب واضح في مواقف بلدية الناصرية بين منح الموافقة المبدئية ثم الاعتراض لاحقاً عليها".

​وأكد عضو مجلس النواب، أن "الملف تم تحويله إلى القضاء لأخذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين في هدر المال العام وضياع أموال الدولة".