خاص.. فقدان التواصل مع عراقيين يقاتلون في الحرب الروسية - الأوكرانية

شفق نيوز- خاص

أبلغت عدد من العائلات العراقية، بفقدان الاتصال بأبنائها الذين توجهوا للقتال إلى جانب القوات الروسية في الحرب الدائرة ضد أوكرانيا، في تطور يرسخ خطورة الأمر الذي لم يعد محض معلومات مغلوطة حول التحاق الشباب إلى الجبهة الأكثر دموية في أوروبا.

وأخطرت إحدى العائلات من محافظة ذي قار، بفقدان التواصل مع ابنها منذ أكثر من شهر ونصف بعد سفره إلى روسيا، وسط أنباء تشير إلى مقتله في المواجهات، كما نقل أحد المصادر لوكالة شفق نيوز.

عائلة أخرى، من جنوب العراق، تلقت معلومات تفيد بإصابة ابنها بجروح خطيرة خلال العمليات العسكرية، وفق المصدر.

وبحسب المصدر، فإن عدداً من العائلات تتجنب إعلان مقتل أبنائها وتلجأ لتبريرات أخرى كادعاء حوادث السير أو الغياب المفاجئ، لكن عائلات أخرى تواصلت مع السفارة العراقية في موسكو، التي وعدت بإبلاغهم بالموقف النهائي بشأن مصير أبنائهم خلال الأسبوع الحالي.

الجدير بالذكر أن العديد من المقاتلين العراقيين المشاركين في الحرب الروسية الأوكرانية لصالح موسكو، قد ناشدوا بإعادتهم إلى العراق، بعدما زجوا بأنفسهم في الحرب المستعرة منذ مطلع العام 2022، ولكن دون رد رسمي حول ذلك.

وكان السفير الروسي في العراق، ألبروس كوتراشيف، قد أفاد في مقابلة خاصة مع وكالة شفق نيوز، بأن "آلاف العراقيين" مستعدون للانضمام إلى الجيش الروسي إذا فُتح الباب أمامهم.

وينص القانون الروسي على أنه يحق لأي مواطن أجنبي مقيم في روسيا ويجيد اللغة الروسية التعاقد مع الجيش الروسي وفق عقد رسمي براتب محدد يتراوح 2500 – 3000 آلاف دولار.

يشار إلى أن أغلب الذين التحقوا بالجيش الروسي هم من الوافدين إلى موسكو بهدف السياحة أو ممن اتخذوا من الأخيرة بوابة آمنة لتحقيق أحلامهم في أحد الدول الأوربية.

وتقول مصادر مطلعة للوكالة، إن العروض اللافتة التي تقدمها بعض شركات السياحة في بغداد والمحافظات تحت يافطة السياحة للتعرف على معالم الدول الأوربية إلى جانب روسيا وأوكرانيا وبأسعار مناسبة، وأحيانا تقدم سفرات بنظام الأقساط الميسرة، أسهمت في استقطاب الآلاف من الشباب السفر الى روسيا وأوكرانيا.