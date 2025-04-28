خاص.. شهر على إغلاق "البطاقة الإلكترونية" وهذا ما يخص باقي المحافظات

شفق نيوز/ كشفت وزارة التجارة العراقية، يوم الاثنين، نسبة المحدثين بياناتهم في البطاقة التموينية الإلكترونية، وبينما حددت موعد انتهاء عمليات التحديث في جميع المحافظات، شددت على ضرورة التسجيل في تطبيق البطاقة الإلكترونية لأنه سيضمن حقوق المواطنين بالحصول على مواد البطاقة التموينية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة المحدثين في البطاقة الإلكترونية تجاوز 20 مليون مواطن في المحافظات التي جرت فيها عمليات التحديث، وسجلت ثلاث محافظات (الديوانية وواسط وديالى) نسبة تحديث 90% من عدد سكانها".

وأكد حنون، أن "عمليات التحديث ستنطلق في البصرة وذي قار وباقي المحافظات المتبقية وكذلك في محافظات إقليم كوردستان قريباً، فيما ستنطلق في كربلاء خلال هذا الأسبوع، وسيتم الإعلان عن ذلك في بيان رسمي، ومن المقرر الانتهاء من جميع المحافظات خلال حزيران/يونيو المقبل".

ودعا المتحدث باسم التجارة، المواطنين إلى ضرورة تسجيل بياناتهم في تطبيق البطاقة الإلكترونية، لأنه سيضمن حقوقهم بالحصول على مواد البطاقة التموينية".

وأوضح أن "الهدف من هذا التطبيق هو ضمان ذهاب مواد البطاقة التموينية إلى مستحقيها والمحافظة على المال العام وتقديم الخدمات الخاصة بالبطاقة التموينية للمواطنين من نقل وحذف وغير ذلك، ومن المتوقع الانتهاء بشكل كامل من التجاوز والتكرار في البطاقة التموينية بعد إتمام هذه التحديثات".