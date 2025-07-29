خاص.. دواء "المرض الخبيث" متوفر في العراق

شفق نيوز- بغداد

كشف مدير المراكز التخصصية في وزارة الصحة احمد العبادي، يوم الثلاثاء، عن توفير جميع أدوية مرضى السرطان سواء من الإنتاج المحلي أو المستورد.

وقال العبادي، لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق المختصة وخلال المتابعة والزيارات الميدانية، لم ترصد أي شحة في الأدوية أو المستلزمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية"، مشيراً إلى أن "جميعها مجهّزة بشكل كامل، ليس فقط بالأدوية، بل بجميع المستلزمات الطبية اللازمة".

وأضاف أن "توطين الصناعة الدوائية إلى جانب دعم الصناعة الوطنية، أسهم بشكل كبير في توفير الأدوية داخل المستشفيات والمراكز الصحية العراقية"، مبيناً أن "الصناعة الدوائية العراقية تمكنت من تأمين أغلب الأدوية المطلوبة، في حين تشرف الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية على هذا الملف لضمان انسيابية التوزيع".

وأشار العبادي، إلى أن "وزارة الصحة وفرت جميع أدوية مرضى السرطان، سواء من الإنتاج المحلي أو المستورد"، مؤكداً في ذات الوقت "عدم وجود أي شحّة في هذه العلاجات".

وفي وقت سابق، كشف عضو لجنة الصحة النيابية باسم الغرابي لوكالة شفق نيوز، عن وجود أزمة في الأدوية والمستلزمات الطبية لدى وزارة الصحة بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية، مبيناً أن وزارة المالية صرفت 25٪ من ميزانية الصحة، ما اضطرها لإلغاء عقود شراء الأدوية.