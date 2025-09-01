خاص.. آخر تطورات مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد

شفق نيوز- بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار، يوم الاثنين، عن آخر المستجدات بشأن مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال الصفار، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الإعمار والإسكان ستكمل خلال شهر أيلول الجاري مجسر الطلائع ونفق ساحة النسور ضمن مشاريع لفك الاختناقات المرورية في بغداد".

وأضاف أن "مجسر الطلائع الذي يربط منطقة العلاوي بساحة عدن قد اقترب من الانتهاء وما تبقى منه فقط عملية تبليط المجسر وتأهيل والتشجير".

وأشار الصفار، إلى أن "المجسر مكون من أربعة مجسرات بطول أربعة كيلومترات، كما يحتوي المشروع في ساحة الطلائع على مجسرات صعود ونزول على شارع مطار المثنى ومنطقة البيجية".

وبحسب المتحدث الحكومي، فإن مشروع ساحة النسور سيتم اكتمال العمل خلال الشهر الجاري بعد افتتاح نفق رقم 4 ونفق رقم 5.

وتشهد العاصمة بغداد تزايداً ملحوظاً في الزحامات المرورية بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي في العراق، حيث تمتلئ شوارع ومراكز العاصمة بالسيارات منذ ساعات الصباح الأولى وحتى وقت متأخر من الليل.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في، آذار/مارس 2024، اعتماد توقيتات جديدة للدوام الرسمي في وزارات ومؤسسات الدولة تحت التجربة لمدة 3 أشهر، لتقليل الزخم الحاصل من الموظفين الحكوميين الضاغط على شوارع العاصمة، وتقليل ذروة الدخول والخروج من دوائرهم ووزاراتهم.

يذكر أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أطلق مطلع شهر آذار/مارس 2023، الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد، والتي تضمنت إنشاء 16 مجسراً وطريقاً جديداً.