خاص.. الكشف عن مسار تشييع خامنئي في كربلاء والنجف

شفق نيوز- بغداد

أكد مصدر مقرب من السفارة الايرانية في بغداد، يوم الأربعاء، أنه من المقرر نقل جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي إلى مطار النجف يوم 8 تموز المقبل، لغرض تشييعه في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الجثمان سينقل من مدينة قم الإيرانية، وسيكون في استقباله عدد من المسؤولين والشخصيات الدينية والاجتماعية، وستُقام مراسم الاستقبال الرسمية في مطار النجف الدولي، قبل أن يُنقل الجثمان إلى الحرم العلوي لإقامة مراسم الزيارة والتوديع".

وأضاف أنه "عقب ذلك، يتوجه موكب التشييع إلى محافظة كربلاء، حيث يُنقل الجثمان إلى شارع العباس، وصولاً إلى منطقة بين الحرمين الشريفين، لإقامة مراسم تشييع جماهيري بمشاركة واسعة من المواطنين ومن ثم العودة الى مطار النجف وينقل الى مدينة مشهد".

وكان رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، كشفت اليوم الأربعاء، عن مسار تشييع المرشد الإيراني السابق، علي خامئني، فيما أشار إلى أن جثمانه سيشيع في العراق يوم 8 تموز/ يوليو.

ونقل إعلام إيراني عن زاكاني قوله حول مسار مراسم التشييع إن "محاور شارع دماوند، شارع انقلاب (الثورة)، شارع آزادي (الحرية)، والمشهد الممتد نحو طريق لشكري السريع، هي من بين الخيارات المطروحة والدراسة لإقامة هذه المراسم".

وأضاف زاكاني، أن "تحديد المقطع والمسار النهائي يعتمد بالدرجة الأولى على القدرة الاستيعابية للمكان ليتسع للأعداد المتوقعة من الحشود".

وأشار إلى أن جثمان المرشد سيُشيّع في العراق يوم 8 تموز/ يوليو، دون تقديم مزيد من التفاصيل بهذا الشأن، بحسب ما نقلته وكالة "مهر".

واغتيل خامنئي بأولى الغارات الأميركية الإسرائيلية على طهران يوم 28 شباط/ فبراير الماضي، بعد أن قاد إيران على مدى أكثر من 3 عقود، وخلفه ابنه مجتبى خامنئي في منصب المرشد الأعلى، علماً بأنه أصيب هو كذلك بتلك الضربات ولم تسجل له أي إطلالة علنية منذ توليه المنصب.