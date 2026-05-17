خاص.. العيداني: الغاز الإيراني يربك منظومة الكهرباء في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، يوم الأحد، أن المحافظة تواجه تحديات تتعلق بتراجع إنتاج الطاقة الكهربائية، بالتزامن مع قرب موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أن انخفاض إمدادات الغاز المحلي والمستورد انعكس بشكل مباشر على عمل محطات التوليد في المنطقة الجنوبية.

وقال العيداني، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة المحلية تعمل على تعزيز واقع تجهيز الكهرباء وآليات السيطرة على الأحمال خلال الأشهر المقبلة"، مبيناً أن "إنتاج الغاز المحلي انخفض من 900 إلى 350 مليون قدم مكعب، ما تسبب بتراجع واضح في مستويات الإنتاج الكهربائي".

وأضاف أن "الأزمة الحالية ترتبط بعدم توفر الغاز المستورد، فضلاً عن انخفاض كميات الغاز المنتج من الحقول والغاز المصاحب"، مؤكداً أن "تحسن ساعات التجهيز مرهون بعودة إمدادات الغاز واستقرار منظومة الوقود الخاصة بمحطات التوليد".

وأشار محافظ البصرة، إلى أن "مشروع الربط الخليجي من المؤمل أن يدخل الخدمة خلال شهر آب المقبل، إلى جانب إعادة البارجة المتوقفة للعمل بطاقة 350 ميغاواط، فضلاً عن إضافة 250 ميغاواط من شركة إيني، و250 ميغاواط أخرى من مشاريع الطاقة الشمسية المتوقع دخولها الخدمة خلال شهر تموز".

وتابع العيداني، قائلاً إن "هناك تحركاً لمعالجة ملف الغاز مع الجانب الإيراني"، لافتاً إلى أن "التنسيق بين الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية سيسهم في تجاوز أزمة الطاقة الحالية".

هذا وتعهد وزير الكهرباء الجديد علي سعدي وهيب، في وقت سابق من اليوم الأحد، بالعمل على إيجاد حلول ناجعة لأزمة إمدادات الطاقة المزمنة التي تشهدها معظم مناطق ومدن العراق منذ أمد طويل..

جاء ذلك في كلمة ألقاها أثناء تسلم مهامه رسميا داخل الوزارة، وقال الوزير فيها، إن "مهمتنا وطنية خدمية، وتقوم على أساس كسب ثقة المواطن ووضع حلول لإنهاء معاناته الناجمة عن ازمة الكهرباء"، مؤكداً أن "من حق المواطن علينا أن نخدمه بما يليق به".

وفي وقت سابق، أكد وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج محمد نعمة، أن منظومة إنتاج الطاقة في العراق تمر بـ"ظروف حرجة جداً"، إثر انخفاض إنتاج الغاز المحلي وتراجع كميات الغاز المستورد من إيران إلى النصف، جراء استمرار الحرب والتوترات في المنطقة.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الكهرباء، أن نسبة الإنجاز في مشروع الربط الخليجي مع العراق بلغت 94%، مؤكدة أنه من المؤمل أن تؤمن المرحلة الأولى من هذا المشروع 500 ميغاواط من الطاقة الإضافية، القابلة للزيادة مستقبلاً وفق متطلبات المنظومة الوطنية داخل البلاد.