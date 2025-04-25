خاص.. العراق يغيث سوريا بأطنان من الحنطة

شفق نيوز/ أكدت الحكومة السورية، يوم الجمعة، دخول 39 شاحنة من الحدود العراقية، محملة بأطنان من الحنطة.

وأعرب مدير عام المؤسسة العامة للحبوب السورية، حسن عثمان، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عن خالص شكره لجمهورية العراق على مبادرتها بإطلاق حملة لنقل 220 ألف طن من القمح كهدية موجهة إلى الشعب السوري، في خطوة تعبّر عن عمق الروابط الأخوية والعلاقات المتينة بين البلدين".

وأوضح عثمان، أن "الشاحنات بدأت بالفعل بالدخول إلى الأراضي السورية عبر معبر القائم، حيث وصلت الدفعة الأولى، والتي تضم 39 شاحنة محملة بالقمح، إلى محافظة دير الزور"، مردفاً: "نعمل حالياً على استلام الشحنة في الموقع تمهيداً لتوزيعها على المحافظات السورية".

وأشار إلى أن "آلية التوزيع تستند إلى دراسة دقيقة لاحتياجات كل محافظة، أجرتها فرق المؤسسة العامة للحبوب بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن وصول القمح إلى المناطق الأكثر احتياجاً، ويحقق عدالة التوزيع، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في مختلف أنحاء البلاد".