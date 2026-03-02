خاص.. العراق يعلق على تسرب إشعاعي من إيران

شفق نيوز- بغداد

أكدت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية، يوم الاثنين، عدم وجود أي مؤشرات على تعرض المنشآت النووية في إيران إلى قصف عسكري أو تسجيل أي قراءات إشعاعية غير طبيعية.

وقال المتحدث باسم الهيئة، أحمد خضير كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت عدم رصد أي دلائل تشير إلى استهداف المنشآت النووية الإيرانية"، مبينا أن "منظومات الإنذار المبكر التابعة للهيئة لم تسجل حتى الآن أي تغيرات في مستويات الإشعاع داخل الأراضي العراقية".

وأضاف أن "الهيئة تتابع التطورات عن كثب وعلى مدار الساعة عبر منظومات الرصد المنتشرة في مختلف مناطق البلاد"، مؤكداً أنه "لا يوجد في الوقت الحالي ما يدعو إلى القلق أو الخوف لدى المواطنين".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف رضا نجفي، سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عن استهداف منشأة نطنز النووية.

إلا أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، قد فند هذه التصريحات، مشيراً إلى عدم وجود مؤشرات على تعرض أي من المنشآت النووية الإيرانية لأي ضرر حتى الآن.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، يوم السبت الماضي، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت والبحرين.