خاص.. العراق يسجل 50 هزة أرضية خلال شهر

شفق نيوز- بغداد

كشف مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، علي عبد الخالق، يوم الأحد، عن تسجيل 50 هزة أرضية في العراق والمناطق المجاورة خلال شهر حزيران الماضي، مؤكداً عدم تسجيل أي خسائر بشرية.

وقال عبد الخالق، لوكالة شفق نيوز، إن "شبكة الرصد الزلزالي العراقية سجلت خلال شهر حزيران 2026 ما مجموعه 50 هزة أرضية، بينها 22 هزة داخل العراق و28 هزة خارج البلاد بالقرب من الحدود العراقية".

وأضاف أن "الهزات المسجلة خارج العراق توزعت بواقع 16 هزة داخل إيران في محافظات إيلام ولورستان وكرمنشاه وكوردستان وأذربيجان، و10 هزات داخل تركيا في محافظات فان وسيرنك وهكاري، فضلاً عن هزتين داخل محافظة الحسكة السورية".

وأوضح أن "قوة الهزات تراوحت بين درجة واحدة و4.4 درجات على مقياس ريختر، فيما تراوحت أعماقها بين 6 و31 كيلومتراً".

وأشار عبد الخالق إلى أن "محافظة ديالى، ولا سيما قضاء خانقين، سجلت أعلى نشاط زلزالي داخل العراق بأربع هزات، تلتها منطقتا كلار وشاربازير في السليمانية، وقضاء داقوق في كركوك بثلاث هزات لكل منها".

وأكد أن "التقرير لم يسجل أي خسائر بشرية ناجمة عن النشاط الزلزالي خلال شهر حزيران، كما صدر تقرير آني واحد فقط عن الهزات المسجلة خلال الشهر".