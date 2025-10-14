خاص – الشرطة البريطانية تضبط 185 لوحاً أثرياً عراقياً مهرباً

شفق نيوز- بغداد

كشف وزير الثقافة والآثار أحمد فكاك البدراني، يوم الثلاثاء، عن عثور الشرطة البريطانية على 185 لوحاً أثرياً عراقياً كانت قد هُرّبت إلى المملكة المتحدة، مؤكداً التنسيق مع حكومة المملكة والسفارة في لندن لغرض استعادتها.

وقال البدراني، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "تم استرجاع أكثر من 35 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة البريطانية والدول الأوروبية، بالإضافة إلى دول مصر ولبنان والأردن".

وأشار إلى أن "الشرطة البريطانية عثرت قبل عشرة أيام على 185 لوحاً أثرياً مهرباً، وتم اتخاذ الإجراءات وحجزها لصالح العراق، وعلى ضوء ذلك تم إعلام السفارة العراقية في لندن والتواصل مع الملحق الثقافي العراقي".

وتابع البدراني: "بعد أيام سنسافر إلى بريطانيا لاسترداد الألواح الأثرية التي تم العثور عليها وحجزها من قبل الشرطة والحكومة البريطانية".

ولفت إلى أن "الحكومة العراقية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار ماضية بعملها لإعادة استرجاع القطع والألواح الأثرية العراقية التي هربت وسرقت خلال الفترات السابقة".

وبين أن "وزارة الثقافة والآثار استطاعت خلال الفترة الماضية استرجاع 6000 قطعة أثرية من مملكة بريطانيا و13 صندوقاً من الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى استرجاع المئات من القطع والألواح الأثرية من دول الأوروبية والعربية ودول أخرى".