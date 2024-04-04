خاص.. الداخلية تطمئن الجالية العراقية بشأن المستمسكات الورقية

شفق نيوز/ طمأنت وزارة الداخلية، يوم الخميس، الجاليات العراقية في دول العالم كافة، بشأن صلاحية المستمسكات الورقية، وذلك، بعد يومين على إعلان الوزارة انتهاء العمل بهوية الأحوال المدنية "الورقية" داخل البلاد، والمباشرة بتطبيق العمل بالبطاقة الموحدة.

وقال الناطق باسم الداخلية، وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار الوزارة الأخير بخصوص توقف العمل بالبطاقة الورقية (الجنسية) لا يشمل الجاليات العراقية خارج البلاد، ولم يتخذ بعد أي قرار بهذا الصدد، وما يزال العمل بها مستمر في الخارج".

وأضاف ميري: "لم نسجل أي معوقات أو إشكالات بخصوص إجراءات إصدار الجواز الإلكتروني والبطاقة الوطنية والعمل يجري بانسيابيّة عالية"، مؤكداً "إنجاز 36 مليوناً و751 ألف بطاقة وطنية، والعمل مستمر لحين إصدار آخر بطاقة وطنية داخل العراق".

وتتضمن أهداف المرحلة الثانية لمشروع البطاقة الوطنية، تسجيل الجاليات العراقية في الخارج ومنح صور القيود الإلكترونية وتبسيط منح البطاقة دون الحضور إلى العراق، وإرسال البطاقة إلى السفارة لغرض تسليمها إليهم وتخفيف العبئ عن كاهل المواطن وتسهيل إجراءات الحصول على جواز السفر من البلد الذي يقيم فيه، وفق وزارة الداخلية.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الإثنين (1 نيسان الحالي)، انتهاء العمل بهوية الأحوال المدنية "الورقية".