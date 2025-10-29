خاص .. الاتصالات العراقية: إنترنت مجاني للمدارس حتى انتهاء الدوام

شفق نيوز – بغداد

كشفت وزير الاتصالات هيام الياسري، اليوم الأربعاء، عن إيصال خدمة الإنترنت المجاني للمدارس بغداد والمحافظات الأخرى، مبيّنة أن الإنترنت سيبقى متاحاً حتى نهاية وقت الدوام الرسمي في هذه المدارس.

وقالت الياسري في تصريح خاص بوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الاتصالات أوصلت الإنترنت عبر خدمة الكابل الضوئي إلى 2500 مدرسة في بغداد والمحافظات العراقية".

وأوضحت أن الخدمة "وصلت إلى 1000 مدرسة في بغداد، موزّعة على 550 مدرسة في جانب الكرخ، و450 مدرسة في جانب الرصافة، مع 1500 مدرسة في المحافظات العراقية الأخرى".

ووفقاً تصريح الوزير، فإن "خدمة الإنترنت المتوفرة في المدارس ستكون بالمجان، وأن هناك قراراً بأن تتوقف الخدمة عن العمل في المدارس تمام الساعة 3 من بعد الظهر، لكن لوجود دوام ثنائي في بعض المدارس سيكون هناك توجيه باستمرار الخدمة في هذه المدارس".

وأضافت، أن "بعض المدارس استفادت من خدمة الإنترنت من خلال شرح المناهج الدراسية والمواد العلمية عبر جهاز (داتا شو)، والأجهزة الإلكترونية، واللوحية والاستفادة منها في التعليم".