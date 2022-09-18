خاصية جديدة لـ"الشخصيات العراقية" تحمي من الابتزاز والتجسس

شفق نيوز / نصح مركز الإعلام الرقمي، يوم الأحد، "الشخصيات المهمة" في العراق، بتفعيل خاصية جديدة للحد من هجمات التجسس والابتزاز، عبر تفعيل ميزة "نمط المنع" أو "Lockdown Mode" في هواتف الآيفون التي يستخدمونها.

وأوضح المركز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الميزة الجديدة التي أعلنت عنها شركة أبل، جاءت مع التحديث الأخير لأنظمتها iOS 16، والتي تضيف طبقة أمان جديدة تسهم في الحد من الهجمات السيبرانية ومنع الوصول للعديد من المعلومات الخاصة بالجهاز".

وبحسب شركة أبل فإن تفعيل هذه الميزة ستكون مهمة لعدد قليل من الأشخاص الذين من المرجح استهدافهم بتهديدات رقمية معقدة أو هجمات إلكترونية تستخدم تقنيات متطورة، وهي ميزة لا يُفضل استخدامها للأفراد العاديين، لأنها ستحد من استخدام العديد من الميزات التي تتمتع بها أجهزة آيفون.

وعند تفعيل ميزة "نمط المنع"، فإن الكثير من التطبيقات والمواقع سيجري تحديد استخدامها بدرجة عالية، حيث يتم حظر مرفقات الرسائل، كما سيجري حظر بعض التقنيات المعقدة الخاصة بتصفح المواقع الإلكترونية، مما يؤدي إلى بطء تصفح بعضها أو عدم عرض الخطوط والصور، ولن يكون بمقدور المستخدمين استخدام الـUSB للاتصال بأي ملحق أو جهاز كمبيوتر آخر.

ويمكن تفعيل هذه الميزة، عبر الذهاب إلى “إعدادات الجهاز” ومن ثم الذهاب إلى خيار "الخصوصية والأمان"، وهناك يتم تفعيل "نمط المنع"، ومن ثم إعادة تشغيل الجهاز.