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خاصرة "طريق الموت" في صلاح الدين يشكو انعدام المستشفيات

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-27T14:02:00+0000
خاصرة "طريق الموت" في صلاح الدين يشكو انعدام المستشفيات

شفق نيوز/ شكا قضاء آمرلي شرقي صلاح الدين، يوم الثلاثاء، من انعدام المستشفيات اللازمة لإسعاف الحالات الطارئة، كاشفا عن جملة مشاريع منقذة ستبصر النور قريبا في القضاء.

وقال قائممقام امرلي عادل شكور الامرلي لوكالة شفق نيوز، إنه "على الرغم من وقوع القضاء في الخاصرة الستراتيجية لطريق بغداد- كركوك الا انه خال من أي مستشفى ويعتمد على مراكز صحية متناثرة رغم الحوادث الكثيرة لطريق بغداد- كركوك او ما يسمى طريق الموت واغلبها مميتة".

واضاف أن "جميع مصابي الحوادث المرورية والحوادث والهجمات الارهابية يعانون موتا مضاعفا لحين وصولهم الى كركوك على الرغم من قرب طوزخرماتو من القضاء الا ان الاخير مزدحم وغير قادر على استيعاب المصابين من خارج القضاء".

ودعا الامرلي الجهات المعنية الى "احياء مشروع مستشفى امرلي سعة 100 سرير والمتوقف منذ 2015 واقتصر على الاعلان فقط لحاجة القضاء الى المستشفيات والتحديدات المحيطة به".

واشار الى "قرب تنفيذ عدة مشاريع منقذة ضمن موازنات تنمية الاقاليم وصندوق دعم المناطق المتضررة وصندوق دعم استقرار المدن المتضررة من الارهاب".

واوضح أن "القضاء يتطلع لتنفيذ 4 مشاريع ضمن موازنة تنمية الاقاليم و4 مشاريع اخرى ضمن صندوق الاعمار ودعم استقرار المدن وفي قطاعات ومجالات عدة".

واكد قائممقام امرلي "انجاز 75% من منظومة الطرق وبانتظار استكمال انجاز اكثر من 90% خلال الشهرين القادمين .

ويبعد قضاء آمرلي مسافة 30 كم جنوب غرب قضاء طوز خورماتو، وتقع وسط سلسلة جبال حمرين متصلة من جهة الشرق بناحية جلولاء في ديالى ومن الجنوب بناحية العظيم ومن الشمال بقضاء طوز خورماتو ومن الغرب قرى تتبع الى مدينة تكريت ويبلغ سكانها أكثر من 50 الف نسمة.

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