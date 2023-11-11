خارطة صلاح الدين الانتخابية مشتتة بين 5 اتجاهات أبرزها "العزوف الانتخابي"

شفق نيوز/ أكد مسؤول عشائري في محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، أن الخارطة الانتخابية للمحافظة مقسمة بين 5 اتجاهات في مجمل وحداتها الإدارية، فيما أكد رفض عشائر المحافظة للاستغلال الانتخابي ومرشحي المصالح الحزبية والشخصية.

وقال الناطق باسم مجلس شيوخ وعشائر صلاح الدين مروان ناجي الجبارة، لوكالة شفق نيوز إن "الساحة السياسية والانتخابية في المحافظة مقسمة بين 5 اتجاهات منها العشائري في مناطق الشرقاط والعلم والضلوعية وقرى بلد والدجيل وتحت النفوذ الانتخابي لتحالف السيادة وتشكل 40% من سكان المحافظة".

وأضاف أن "الاتجاه الثاني في الانتخابات مناطقي وأغلبه في قضاء سامراء بعد انتهاء نفوذ الحزب الإسلامي سابقاً ونسبة قليلة في طوزخورماتو وأطراف الدجيل"، مبينا أن "الاتجاه الثالث (طائفي) في أقضية بلد والدجيل وطوزخورماتو وامرلي بعد توحد المكون الشيعي في قوائم واحدة".

فيما أبرز الجبارة أن "الجهة الرابعة في الانتخابات متمثلة بالقوى المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي وتسعى لتمثيل سياسي في مجلس المحافظة"، لافتا الى ان "العزوف الانتخابي يمثل الجهة الخامسة وأبرزها في قضاء تكريت اذ لا يتجاوز عدد المصوتين 11 ألف شخصاً من اجمالي 60 ألف ناخب في القضاء".

ولفت الجبارة ايضا الى "وجود عزوف انتخابي في اقضية بيجي والدور ما منح مناطق ومرشحين اخرين فرصاً انتخابية لم يحصلوا عليها من قبل".

واكد الناطق عن مجلس العشائر أن "عشائر المحافظة رافضة لأي استغلال انتخابي او مرشح مصالح وتجمع على بناء مجلس محافظة متنوع والمعطيات تؤكد ذلك والتي ستشهد مجلس متغير عن السابق أساسه التغيير عبر قوى وطنية تحمل تطلعات الجميع".

ويخوض أكثر من 260 مرشحا انتخابات مجلس صلاح الدين القادمة في 18 كانون أول موزعين في 10 قوائم للظفر بـ 15 مقعدا في مجلس المحافظة، فيما يبلغ عدد الناخبين رسميا 703000 ناخبا.