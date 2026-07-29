خارطة الجريمة والانتحار في العراق.. القضاء الأعلى ينشر إحصاءات حزيران

شفق نيوز- بغداد

كشف مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، عن إحصائية الجرائم المسجلة خلال شهر حزيران 2026، والتي تضمنت دعاوى الاتجار بالبشر، ومخالفات قانون إقامة الأجانب، وحالات الانتحار في مختلف محاكم البلاد.

وقال المجلس، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئاسات محاكم الاستئناف سجلت 209 دعاوى خاصة بجرائم الاتجار بالبشر، تصدرت فيها رئاسة محكمة استئناف البصرة القائمة بـ87 دعوى، تلتها رئاسة محكمة استئناف الكرخ بـ22 دعوى، ثم رئاسة محكمة استئناف ذي قار بـ20 دعوى، فيما لم تسجل محكمتا استئناف النجف والمثنى أي دعوى من هذا النوع.

وأضاف أن المحاكم سجلت 233 دعوى تتعلق بمخالفة قانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017، جاءت رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة في مقدمتها بـ122 دعوى، تلتها رئاسة محكمة استئناف كركوك بـ41 دعوى، ثم رئاسة محكمة استئناف القادسية بـ19 دعوى.

وأشار البيان إلى أن محاكم الاستئناف في البصرة، ونينوى، وبابل، وذي قار، والأنبار، وصلاح الدين، وميسان، والمثنى، وكربلاء، لم تسجل أي دعوى تتعلق بمخالفة قانون إقامة الأجانب خلال المدة المذكورة.

وفي ما يتعلق بحالات الانتحار، أوضح مجلس القضاء الأعلى أن المحاكم سجلت 18 حالة خلال حزيران الماضي، تصدرت فيها رئاسة محكمة استئناف نينوى الإحصائية بـخمس حالات، تلتها رئاسة محكمة استئناف واسط بـأربع حالات، ثم رئاستا محكمتي استئناف البصرة وذي قار بـثلاث حالات لكل منهما، فيما سجلت محاكم كركوك، وميسان، والقادسية حالة واحدة في كل منها.